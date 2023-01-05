Fransızlardan skandal harita! Terör örgütü PKK’ya şirin görünmeye çalıştılar

FRANCE 24'TE SKANDAL HARİTA

Fransız yayın kuruluşu France 24, terör örgütü yandaşlarının ülkeyi savaş alanına çeviren gösterilerinden günler sonra PKK'ya destek veren skandal bir yayına imza attı. Kanalda yayınlanan haritada Türkiye'nin bir bölümü 'Kürdistan' olarak gösterildi.

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