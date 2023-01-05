Fransızlardan skandal harita! Terör örgütü PKK’ya şirin görünmeye çalıştılar

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 PKK'lı teröristin öldürülmesinin ardından terör örgütü PKK destekçileri şehri yakıp yıkmış, gösteriler sırasında Türkiye karşıtı sloganlar atılmıştı.
TERÖRİSTLER POLİSLERİ YARALAMIŞTI
Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıklamıştı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Cumhuriyet Meydan'ında toplanan PKK destekçilerinin şiddete başvurduğunu, olaylar sırasında 31 emniyet mensubu ve bir göstericinin yaralandığını bildirmişti.