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Giriş Tarihi: 5.1.2023 18:07 Son Güncelleme: 5.1.2023 18:36

Fransızlardan skandal harita! Terör örgütü PKK'ya şirin görünmeye çalıştılar

Fransa'da yayın yapan France 24 kanalı, Türkiye haritasının bir bölümünü 'Kürdistan' olarak gösteren skandal bir harita yayınladı. Skandal yayının terör örgütü destekçilerinin Paris'te düzenledikleri eylemlerin ardından yapılması, PKK'ya 'şirin görünme' çabası olarak yorumlandı.

Fransızlardan skandal harita! Terör örgütü PKK’ya şirin görünmeye çalıştılar

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 PKK'lı teröristin öldürülmesinin ardından terör örgütü PKK destekçileri şehri yakıp yıkmış, gösteriler sırasında Türkiye karşıtı sloganlar atılmıştı.

TERÖRİSTLER POLİSLERİ YARALAMIŞTI

Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıklamıştı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Cumhuriyet Meydan'ında toplanan PKK destekçilerinin şiddete başvurduğunu, olaylar sırasında 31 emniyet mensubu ve bir göstericinin yaralandığını bildirmişti.

FRANCE 24'TE SKANDAL HARİTA

Fransız yayın kuruluşu France 24, terör örgütü yandaşlarının ülkeyi savaş alanına çeviren gösterilerinden günler sonra PKK'ya destek veren skandal bir yayına imza attı. Kanalda yayınlanan haritada Türkiye'nin bir bölümü 'Kürdistan' olarak gösterildi.

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Fransızlardan skandal harita! Terör örgütü PKK'ya şirin görünmeye çalıştılar
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