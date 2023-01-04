Giriş Tarihi: 04.01.2023 13:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
13:40
PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını arka çıktı: Türkiye'yi hedef aldılar...
Terör örgütü PKK sempatizanların Fransa'nın başkenti Paris'i birbirine kattı. Fransız basını arka çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Paris'te gerçekleşen silahlı saldırıda ölenlerin 2'sinin PKK'lı olmasının ardından PKK destekçileri ortalığı yakıp yıktı. Türkiye'yi hedef alan gösterilere bir yenisini daha ekleyen terör örgütü yandaşlarına Fransız basını arka çıktı. Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanıldı.