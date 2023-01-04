Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını arka çıktı: Türkiye'yi hedef aldılar...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 13:40

PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını arka çıktı: Türkiye'yi hedef aldılar...

Terör örgütü PKK sempatizanların Fransa'nın başkenti Paris'i birbirine kattı. Fransız basını arka çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Paris'te gerçekleşen silahlı saldırıda ölenlerin 2'sinin PKK'lı olmasının ardından PKK destekçileri ortalığı yakıp yıktı. Türkiye'yi hedef alan gösterilere bir yenisini daha ekleyen terör örgütü yandaşlarına Fransız basını arka çıktı. Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanıldı.

PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını arka çıktı: Türkiye’yi hedef aldılar...

Fransa'da PKK sempatizanları ortalığı yakıp yıktı. Paris'te gerçekleşen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokaklarını karıştıran PKK sempatizanları Türkiye'yi hedef aldı.

PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını arka çıktı: Türkiye’yi hedef aldılar...

Saldırıda ölen PKK'lıların cenaze töreni yine skandala sahne oldu. Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alan PKK'nın destekçileri saldırıdan 10 gün sonra Paris'in Villiers-le-Bel bölgesinde düzenlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını arka çıktı: Türkiye’yi hedef aldılar...

Anma töreni yine PKK propagandasına dönüştürüldü. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri terör örgütü paçavralarına sarıldı.

PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını arka çıktı: Türkiye’yi hedef aldılar...

PKK sempatizanlarının Türkiye aleyhine attığı sloganlara ortak olan Frnasız basını da iftira yarışına girişti.

PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını arka çıktı: Türkiye’yi hedef aldılar...

Le Point gazetesi PKK yandaşlarının açıklamalarına yer verdiği haberinde, saldırının üzerinde 'Türkiye'nin gölgesi' olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA