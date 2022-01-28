Fransızların gözü Türkiye’nin üzerinde! ‘Afrika’daki nüfuzları giderek artıyor’

"Nüfuzlu 15 kadın" başlıklı bir diğer haberde de Türkiye'nin Afrika'daki kadın büyükelçilerinden bahsedilerek, Afrika'daki Türk kadın büyükelçi sayısının ABD ve Fransa'nın bölgedeki kadın büyükelçi sayısından fazla olduğuna dikkat çekildi.

"Tüm yönleriyle genişleme" başlıklı bir diğer haberde de İstanbul'da Ekim 2021'de düzenlenen Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'ndan detaylar paylaşıldı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005'te Etiyopya'ya düzenlediği ziyarette bu ülkede 3 Türk şirketinin bulunduğunun, bugün bu rakamın 225'e çıktığının altı çizildi.