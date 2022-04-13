Füzelerle haritandan sildiler! SABAH Ukrayna’daki o köyü görüntüledi





Bundan sonra ne beklememiz gerektiğini bilmiyorum. Ne yazık ki savaş bitmedi. Tüm mobilyalar yıkılmış ve onarılamaz durumda. Belki yeniden yapılanma için bir miktar devlet desteği, belki bir miktar tazminat, bir miktar ödeme olabilir. Bence bunu yapanlar insan olamazlar" diye konuştu.