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Giriş Tarihi: 13.4.2022 06:30 Son Güncelleme: 13.4.2022 07:00

Füzelerle haritandan sildiler! SABAH Ukrayna'daki o köyü görüntüledi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Füzelerle haritandan sildiler! SABAH Ukrayna’daki o köyü görüntüledi

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da bombardımanlardan ağır hasar gören Çernigiv SABAH tarafından görüntülendi. Başkent Kiev'e yaklaşık 135 kilometre mesafede bulunan şehirde çok sayıda ev bombardımanlardan dolayı ağır hasar alırken, Noyosiyolovka köyü de yerle bir oldu. Çatışmalarda annesinin evi büyük hasar olan Alexander, şans eseri bombardıman sırasında evde kimsenin olmadığını belirterek, "Savaş başladığında annemi tahliye etmek için ısrar ettim ama ilk seferinde gitmek istemedi. Çok sayıda asker buraya geldiğinde durumun ciddi olduğunu anladı ve evinden ayrıldı. Eve döndüğümüzde ise evimizi tamamen yıkılmış buldum" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernigiv kentinden tamamen çekildi. Rus askerlerinin bu şehirlerden çekilmesinin ardından geriye sadece harabeye dönmüş şehirler ve kasabalar kaldı. Çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi de hiç şüphesiz Çernigiv.



Rus ordusunun Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırılarında birçok eve roket isabet ederken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti. Belarus sınırına yakın şehirde birçok kamu binası da bombardımanlarda büyük hasar aldı.



Noyosiyolovka köyü ise yoğun bombardımanlar sonucunda yerle bir oldu. Köyde bulunan evlerin neredeyse tamamı harabeye dönerken, füzelerin düştüğü yerlerdeki çukurların büyüklüğü çatışmaların şiddetini gözler önüne seriyor.



ŞANS ESERİ EVDE KİMSE YOKTU
Rus askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından evlerini merak etmek için günler sonra köye gelen Alexander ve ailesi gördükleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.



Günlerdir Çernigiv'deki durumu sosyal medya hesaplarından takip ettiğini ve bu kadarını beklemediğini söyleyen Alexander, "Şans eseri bombardıman sırasında evde kimse yoktu. Annemlerin eviydi. Savaş başladığında onu tahliye etmek için ısrar ettim. İlk seferinde gitmek istemedi ama çok sayıda asker buraya geldiğinde ve durumun ciddi olduğunu görünce, neyse ki evinden ayrılmaya karar verdi.



Sonraki 10 gün boyunca evimde yaşadık. Maalesef doktorlar anneme kötü bir teşhis koydu ve acil tedaviye ihtiyacı vardı. Ancak yerel hastanemiz zaten kapandı ve hiçbir hastayı kabul etmedi. Bu nedenle, risk bize ait olmak üzere ailemi Lviv'e götürmek zorunda kaldım. İlk defa bölgemdeki durumu sosyal ağlardan takip ettim" dedi.



BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ
Günler sonra eve döndüğünde evini tamamen yıkılmış bulunca şaşırdığını ve bu kadarını beklemediğini söyleyen Alexander, "Bence tamir edilemez.



Bundan sonra ne beklememiz gerektiğini bilmiyorum. Ne yazık ki savaş bitmedi. Tüm mobilyalar yıkılmış ve onarılamaz durumda. Belki yeniden yapılanma için bir miktar devlet desteği, belki bir miktar tazminat, bir miktar ödeme olabilir. Bence bunu yapanlar insan olamazlar" diye konuştu.

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Füzelerle haritandan sildiler! SABAH Ukrayna'daki o köyü görüntüledi
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