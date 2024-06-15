G7 Gazze’yi yine görmezden geldi

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'nın tatil beldesi Borgo Egnazia'da gerçekleştirilen 50. G7 Liderler Zirvesi, dün sonuç bildirisinin yayınlanmasıyla tamamlandı.G7 ülkelerinin liderleri bildiride, İsrail'e verilen desteği yineleyerek, "İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanırken her durumda uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun davranmalı" değerlendirmesinde bulundu. Böylece İsrail'in barbar katliamları meşrulaştırılırken vahşice katledilen Gazze halkının maruz kaldığı soykırım görmezden gelindi. Bildiride Ukrayna'ya verilen destek Gazze'den esirgendi.