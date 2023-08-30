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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal edildi
Giriş Tarihi: 30.8.2023 08:12 Son Güncelleme: 30.8.2023 08:53

Son dakika: Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal edildi

Son dakika haberleri: Nijer'in ardından bir başka Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişimi meydana geldi. Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ardından bir grup askeri yetkili ulusal televizyon binasını işgal ederek yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca başkent Librevil'de silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Son dakika: Gabon’da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil’de silah sesleri: Seçimler iptal edildi

Son dakika haberleri: Gabon'da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Cuntacılar, "Bugün, 30 Ağustos 2023, biz, Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi'nde (CTRI) birleşen savunma ve güvenlik güçleri olarak, Gabon halkı adına ve kurumların korunmasının garantörü olarak barışı savunmaya karar verdik. Mevcut rejime son vererek"

BAŞKENTTE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Öte yandan başkent Librevil'de silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

Ülkedeki darbe girişiminin ardından 26 Ağustos genel seçimlerinin iptal edildiği, cumhuriyetin tüm kurumlarının feshedildiği ilan edildi.

2019'DA DA DARBE GİRİŞİMİ OLDU

Öte yandan 2019 yılının başlarında da Gabon'da askeri darbe girişimi olmuştu. Ulusal Radyo'yu basan Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki birkaç asker, darbeyi Fas'ta tedavi gören devlet başkanları Ali Bongo'ya karşı yaptıklarını açıklamıştı.

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Son dakika: Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal edildi
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