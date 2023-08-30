Son dakika: Gabon’da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil’de silah sesleri: Seçimler iptal edildi

Cuntacılar, "Bugün, 30 Ağustos 2023, biz, Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi'nde (CTRI) birleşen savunma ve güvenlik güçleri olarak, Gabon halkı adına ve kurumların korunmasının garantörü olarak barışı savunmaya karar verdik. Mevcut rejime son vererek"

BAŞKENTTE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Öte yandan başkent Librevil'de silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.