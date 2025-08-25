Gazetecileri susturup işgalin dozunu artırıyor

İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni bombalaması nedeniyle 4'ü gazeteci 15 kişi şehit oldu. Alçak saldırıda; El Cezire muhabiri Muhammed Selami, Reuters muhabiri Hüssam el-Mısri, NBC muhabiri Muaz Ebu Taha ve serbest gazeteci Meryem Ebu Dakka hayatını kaybetti. Böylece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katledilen gazeteci sayısı 244'e yükseldi. Şehit olan muhabirlerin görev yaptıkları medya kuruluşları dikkat çekiyor. El Cezire Katar merkezli iken Reuters Ajansı Londra, NBC Televizyonu ise ABD merkezli olarak yayın yapıyor. Gazze'deki basın mensuplarını özellikle hedef alan Netanyahu yönetimi, dünya kamuoyunun tepkilerinden kaçınmak için Gazze'de işlediği savaş suçlarının duyurulmasını engellemeye çalışıyor.

Terör devletinin elebaşı Netanyahu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, "Yabancı gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin verdiği" yönünde bir talimat verdiğini söylemişti. Hemen ardından 10 Ağustos gecesi Şifa Hastanesi'in bombalayan İsrail, aralarında El Cezire muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazeteciyi katletmiş, kısa bir süre sonra da Gazze Şeridi'nin topyekûn işgal edilmesi için kabine onayı çıkmıştı.

ŞEHİT MERYEM BABASINA BÖBREĞİNİ VERMİŞTİ

Gazeteci Ahmed El-Batta Ebu Temim, saldırıda şehit olan serbest gazeteci Meryem Ebu Dakka için şu satırları kaleme aldı: "Sevgili meslektaşım katledildi! Sahadaki görüntüleri aktaran en cesurlardan biriydi. Ah! Babasına böbreğini bağışlayan ve hayat hikâyesinin filme alınması teklifini reddeden erdemli Meryem! Savaşın başından İsrail'in tehditlerine aldırmayan Meryem! Hayatını oğlu Gayt'a adayan ve yorulmadan çalışan Meryem! Bu ayrılık yürek parçalayıcı, asil kız kardeşimiz!"