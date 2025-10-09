Gazze ağır bombardıman altında: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas arasında ateşkese varıldığını duyurmasına rağmen Siyonist ordu Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

Öte yandan, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ateşkesi reddedeceğini açıkladı. Smotrich anlaşma için lehte oy kullanmayacağını belirtti.

