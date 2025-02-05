Gazze bitmeden sıra Batı Şeria’ya geldi: Aşırı sağcı liderden yeni sürgün çağrısı!

İsrail'deki aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinden daha da ileriye giderek skandal açıklamalarda bulundu.
Ben-Gvir, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda, Trump'ın Gazze hakkındaki açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, Trump'ın Gazze açıklamalarıyla lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi'nin "görüşlerini benimsediği hatta ötesine geçtiği" yorumunda bulundu.
Saldırıların başından bu yana Gazze'deki halkın tehcirini savunan Ben-Gvir, Batı Şeria'daki Filistinlilerin de "gönüllü göç" adı altında bölgeden sürülmesini düşünmeye başlayabileceklerini kaydetti.
TRUMP'IN GAZZE PLANI
Trump, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.
Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade ederek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." demişti.
Bu açıklamalara ek olarak Trump, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söylemişti.