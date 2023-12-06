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Giriş Tarihi: 6.12.2023 20:08

Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!

İsrail 7 Ekim'den beri Filistinlilerin üzerine ölüm yağdırıyor. İşgal devletinin Gazze'deki soykırımına destek veren Batı'lı şirketlerden biri de Starbucks firmasıydı. Starbucks'a yönelik gerçekleştirilen boykotun ise sonuç verdiği görüldü. Starbucks, 20 gün içerisinde yüzde 8,96 değer kaybetti. Kahve zinciri 11 milyar dolarlık kayıp verdi.

Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!

Dünyanın gözü kulağı Filistin'de. 7 Ekim'den beri İsrail, Filistin'i bombalıyor. İşgal güçlerinin saldırılarında 16 bini aşkın Filistinli sivil hayatını kaybetti.

Bu süreçte Batı ülkeleri ise İsrail'in Gazze'deki soykıtımına destek çıktı. İşgal güçlerinin vahşetine ses çıkarmak bir yana arkasında durdular.

Batı devletleri ile birlikte Batı'lı ünlü bazı firmalar da işgalci İsrail'e ve askerlerine destek vermekten geri durmadı. Bu firmaların başında da ünlü kahve zinciri şirketi Starbucks olarak biliniyor.

Starbucks, MC Donalds gibi katliama destek olan firmalara dünya genelinde boykot uygulanıyor. İşte bu boykotlar sonuç vermeye başladı.

Starbucks, son açıklanan verilere göre büyük değer kaybetti. Ünlü kahve zinciri firması maddi bir yıkımla karşı karşıya kaldı.

Müşteri kaybının sonucunda Starbucks 20 gün içerisinde yüzde 9'a varan değer kaybına uğradı.

Bu durumun 11 milyar dolarlık zarara neden olduğu belirtiliyor.

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Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
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