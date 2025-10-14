Gazze için tarihi zirvede dikkat çeken görüntü: Trump'ın Erdoğan teşekkürünü iki lider alkışlamadı!
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne de değinerek, "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Başkan Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan bir lider, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var" dedi. Trump'ın bu sözlerine salonda bulunan tüm liderler alkışla karşılık verdi. Ancak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Trump'ın sözlerini alkışlamadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Mısır'daki Gazze konulu zirvede tarihi imzalar atıldı. ABD, Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'de barış için niyet belgesine imza attı.Belgenin imzalanmasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı" dedi.
TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Trump sözlerinin devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere baktığınızda kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
İKİ LİDER ALKIŞLAMADI
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Trump'ın Erdoğan hakkındaki sözleri sonrası alkışlamayan iki lider olarak kameralara yansıdı.