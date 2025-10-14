Gazze için tarihi zirvede dikkat çeken görüntü: Trump’ın Erdoğan teşekkürünü iki lider alkışlamadı!

LİDERLER GAZZE İÇİN NİYET BELGESİ İMZALADI

Daha sonra arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze ateşkes anlaşmasıyla ilgili bir niyet belgesi imzaladı.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, imzalar sonrası açıklamalarda bulundu.

"Filistinlilerin bağımsız bir devlet ile İsraillilerle yan yana yaşamaya hakkı var" diyen Sisi, "Mısır'ın Gazze'nin yeniden yapılandırılması toplantısına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Trump ise Gazze'de yıllar süren savaşın bittiğini belirterek, "Şimdi Gazze'nin yeniden yapılandırılması başlayacak" dedi. Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Erdoğan ile en başından beri iyi bir ilişkimiz var. Ne zaman ihtiyacım olsa Erdoğan orada" ifadelerini kullandı. Bugünün Ortadoğu'nun da ötesinde dünya tarihi için anıtsal bir gün olduğunu dile getiren Trump, "Üçüncü dünya savaşı Ortadoğu'dan çıkmayacak" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ABD Başkanı Trump'ı bir kez daha Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyorum" dedi. Şahbaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da barışa katkılarından dolayı teşekkür etti.