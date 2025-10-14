Video Haber ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözlerini iki lider alkışlamadı! İşte o anlar... | Video
ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözlerini iki lider alkışlamadı! İşte o anlar... | Video

ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözlerini iki lider alkışlamadı! İşte o anlar... | Video

14.10.2025 | 10:39

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dünya liderleriyle bir araya geldiği zirvede konuştu. Trump, Erdoğan'dan övgüyle bahsedip kendisine her zaman destek olduğunu belirtti. Ancak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Trump'ın sözlerini alkışlamadı. İşte o anlar...

