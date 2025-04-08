Gazze Kasabı’na Türkiye şoku

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Gazze Kasabı Netanyahu, önceki gün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İkilinin basının karşısına çıktığı sırada Türkiye'ye dair açıklamaları ise dünya basınında geniş yankı buldu. Netanyahu, Trump ile görüşmesinde gümrük tarifeleri, Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleri ve İsrailli esirlerin durumu, Türkiye ile İsrail arasında Suriye'de yükselen tansiyon ve İran konularını ele aldıklarını söyledi.

'MAKUL OL' UYARISI

ABD ve Avrupa basınındaki haberlerde Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'de artan etkisi konusuna" dair yaklaşımına karşılık Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini söylediğine dikkat çekildi.

ABD'li Axios sitesinde "Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Türk lider Erdoğan'ı çok zeki olduğu için övdü. İsrail ile Türkiye arasında arabulucu olarak çalışabileceğini söyledi" denildi.

ABD merkezli The Hill'in haberinde Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdiği, Trump'ın "Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız" cevabı verdiği yazıldı.

İngiltere'de BBC, konuya ilişkin gelişmelere, "Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile çalışabileceğinden emin" başlıklı haberinde yer verdi.

İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesi, Trump'ın Erdoğan'ı oldukça sevdiğini söylediğini yazdı. CNBC sitesinde de, "En yakın müttefiklerinden biriyle konuşan Trump, Erdoğan ile olan ilişkisini övdü ve iki ülke arasında arabulucu olmaya gönüllü oldu" ifadeleri kullanıldı.

'UTANÇ VERİCİ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ'

İsrail basınında Trump'ın Netanyahu'yu kameralar önünde küçük düşürdüğü yorumları yapıldı. Walla sitesindeki analizde, "Netanyahu kendini Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesi gibi kritik konularda onu (Trump'ı) etkileyebilecek gerçek bir kabiliyetten yoksun bir şekilde buldu" ifadesi kullanıldı. Haberde Netanyahu'nun Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiği, ABD'den Erdoğan'a baskı yapmasını istediği ve karşılık bulamadığı belirtildi.

YUNAN BASINI, ERDOĞAN'A ÖVGÜLERİ HAZMEDEMEDİ

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği "Onu seviyorum. Güçlü ve akıllı bir lider. Suriye'de 2000 yıldır yapılamayanı yaptı" şeklindeki övgüleri Yunanistan basınını rahatsız etti. Naftemporiki gazetesi konuya ilişkin haberinde "Trump, Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü" başlığını kullandı. To BHMA gazetesi, ABD Başkanı'nın Netanyahu'yu Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını yazdı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimeri'nin internet sitesinde habere geniş yer verildi. Haber şu ifadelerle başladı: "Beyaz Saray'da Netanyahu'nun yanında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Erdoğan için şunları söyledi: Ben onu seviyorum, o da beni seviyor."