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Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:38 Son Güncelleme: 31.10.2023 09:39

Gazze ölüme terk edildi İsrail askerleri ise böyle eğlendi! Küstah görüntülere tepki yağdı...

İsrail, Gazze'yi açlık ve susuzluğa terk etti. 25 gündür attığı tonlarca bombayla yerleşim bölgelerini yerle bir etti. Çocukları kadınları katletti. Tarihin en büyük katliamlarından birine imza atan İsrail askerleri ise birkaç kilometre ötede Gazzelilerin yaşadığı insanlık dramını görmezden geldi. Şarkı söyleyip eğlendi. "Kimin yiyeceği yok? Gazze'nin" diyerek yaptıkları zulümle eğlendi...

Gazze ölüme terk edildi İsrail askerleri ise böyle eğlendi! Küstah görüntülere tepki yağdı...

Zalimin 21. Yüzyıl'daki adı İsrail'di... 7 Ekim'den bu yana katil İsrail ordusu Gazze'yi hedef seçti.

18 bin tondan fazla bomba attığı yerleşim bölgelerini yerle bir etti. Kanlı saldırılarda 8 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Eli kanlı İsrail, ne hukuk ne de vicdan dinledi. Gazze'nin elektrik ve suyunu kesti. Bölgeye yakıt ve gıda girişini de engelledi. Hastanelerde ameliyatlar karanlıkta yapıldı, dezanfektan bulamayan doktorlar sirkeyle ameliyatlara girdi.

Havadan ve karadan bombaladığı Gazzelilerle dalga geçmekten çekinmedi. Dün akşam, katil İsrail ordusunun askerleri birkaç kilometre ötede insanlık dramı yaşanırken şarkılar söyleyip eğlendi.

Tüm dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edilen Gazzelilerle dalga geçmekten de çekinmedi.

İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze'ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video

"Kimin suyu, yiyeceği ve elektriği yok?" "Gazze'nin" sözleri, İsrail zulmünün en net özetiydi...

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Gazze ölüme terk edildi İsrail askerleri ise böyle eğlendi! Küstah görüntülere tepki yağdı...
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