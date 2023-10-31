Gazze ölüme terk edildi İsrail askerleri ise böyle eğlendi! Küstah görüntülere tepki yağdı...

Zalimin 21. Yüzyıl'daki adı İsrail'di... 7 Ekim'den bu yana katil İsrail ordusu Gazze'yi hedef seçti.
18 bin tondan fazla bomba attığı yerleşim bölgelerini yerle bir etti. Kanlı saldırılarda 8 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Havadan ve karadan bombaladığı Gazzelilerle dalga geçmekten çekinmedi. Dün akşam, katil İsrail ordusunun askerleri birkaç kilometre ötede insanlık dramı yaşanırken şarkılar söyleyip eğlendi.
Tüm dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edilen Gazzelilerle dalga geçmekten de çekinmedi.
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze'ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video
"Kimin suyu, yiyeceği ve elektriği yok?" "Gazze'nin" sözleri, İsrail zulmünün en net özetiydi...