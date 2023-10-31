İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze'ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video

Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail, karanlığa gömülen Gazze’yi aralıksız bombalamaya devam ediyor. Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında katliamlarını sürdürürken bölgeden skandal görüntüler geldi. Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerlerinin yüksek müzikle dans ettiği görüldü.