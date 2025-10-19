Gazze’de ateşkes tekrar uygulanmaya başlandı! Hamas heyeti Mısır’a gitti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail'den yeni tehdit! "Esir takası ihlali" bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar