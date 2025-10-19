Gazze'de ateşkes tekrar uygulanmaya başlandı! Hamas heyeti Mısır'a gitti
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal eden işgalci İsrail ordusu, anlaşmanın yeniden uygulanmaya başladığını bildirdi.
Katil İsrail ordusu, Gazze ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı bildirildi.
Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği aktarıldı.
HAMAS HEYETİ ATEŞKES SÜRECİNİ TAKİP İÇİN MISIR'A GİTTİ
Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği kaydedildi.
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin ara bulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği ifade edildi.
İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETMİŞTİ
İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.