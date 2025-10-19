Ateşkesi ihlal eden İsrail'den yeni tehdit! "Esir takası ihlali" bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusu, Refah kentine hava saldırısı düzenleyerek bir kez ateşkesi ihlal etti ve bir kez daha barıştan yana olmadığını gösterdi. Bununla yetinmeyen İsrail'in, Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleyeceği ve Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.