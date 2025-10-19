Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ateşkesi ihlal eden İsrail'den yeni tehdit! "Esir takası ihlali" bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar
Giriş Tarihi: 19.10.2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 18:35

Ateşkesi ihlal eden İsrail'den yeni tehdit! "Esir takası ihlali" bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

Gazze'deki Refah kentine hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal eden terör devleti İsrail, Hamas'ın "esir takası anlaşmasını ihlal ettiği" bahanesiyle bölgeye yönelik şiddetli saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu. Öte yandan İsrail ordusunun, Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

AA
Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusu, Refah kentine hava saldırısı düzenleyerek bir kez ateşkesi ihlal etti ve bir kez daha barıştan yana olmadığını gösterdi. Bununla yetinmeyen İsrail'in, Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleyeceği ve Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'ndeki "sarı hat" diye isimlendirilen bölgenin İsrail kontrolünde olan kısmının kırmızıya boyandığı bir harita paylaşarak açıklama yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

HAMAS'I SUÇLAYARAK SOYKIRIMA DEVAM ETMEK İSTİYORLAR

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren Adraee, İsrail ordusunun Hamas altyapısına ve unsurlarına karşı güç kullanarak karşılık vereceğini duyurdu.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

FİLİSTİNLİLERE "SARI HATTIN BATISINDA KALIN" UYARISI

Adraee, Filistinlilere "sarı hattın batısında kalın" uyarısında bulunarak kırmızı işaretlenen bölgenin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu ve hala bu bölgede bulunan Filistinlilerin batıya doğru hareket etmesi gerektiğini belirtip tehdit etti.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

İSRAİL ORDUSU SAĞ ESİRLER TESLİM EDİLDİKTEN SONRA NUSAYRAT'A SALDIRACAK

Öte yandan İsrail ordusunun, daha önce esirlerin orada tutulduğu düşüncesiyle şiddetli saldırı düzenlemekten kaçındığı Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynağına haberine göre İsrail ordusu, daha önce esirlerin orada olabileceği endişesiyle saldırı düzenlemediği bölgeleri hedef alacak.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

İsrailli güvenlik kaynağı, "Esirlerin sağ serbest bırakılmasının ardından Hamas'a karşı güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

GAZZE'NİN GÜNEYİNE SALDIRI

Öte yandan katil İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneyine geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

Han Yunus'un doğusuna düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

Ateşkesi ihlal eden İsrail’den yeni tehdit! Esir takası ihlali bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.