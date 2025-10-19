Giriş Tarihi: 19.10.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 18:35
Ateşkesi ihlal eden İsrail'den yeni tehdit! "Esir takası ihlali" bahanesiyle soykırımı sürdürmek istiyorlar
Gazze'deki Refah kentine hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal eden terör devleti İsrail, Hamas'ın "esir takası anlaşmasını ihlal ettiği" bahanesiyle bölgeye yönelik şiddetli saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu. Öte yandan İsrail ordusunun, Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.