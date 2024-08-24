Gazze’de bataklığa saplanan Katil İsrail’in generalinden tarihi itiraf: Uçurumun eşiğindeyiz







YA ATEŞKES YA BÖLGESEL SAVAŞ

Meclis Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda Gazze'de 'tam zaferin' saçmalık olduğunu açıkladı. Aynı şekilde Hamas ile esir takası anlaşmasına varılmaması durumunda bunun İsrail'i büyük tehlikeye atacak bölgesel bir savaş çıkarabileceğinin farkına varmaya başladı. Brik, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Gallant, savaşın hedefinden saptığının, İsrail'in Gazze bataklığına saplandığının ve savaşın temel hedefini gerçekleştiremeden (Hamas'ın düşürülmesi) her geçen gün daha fazla asker kaybettiğinin farkına varmaya başladı.



'BİR YIL İÇİNDE ÇÖKEBİLİRİZ'

İsrail, uçurumun eşiğine doğru gidiyor. Hamas ve Hizbullah'a karşı yıpratma savaşı devam ederse en fazla 1 yıl içinde çöker. Batı Şeria ve İsrail içindeki saldırılar arttı, ekonomi çöküyor. İsrail, dışlanmış bir devlet haline geldi ve bu da ekonomik boykota ve silah sevkiyatının yasaklanmasına yol açtı. Ülkenin farklı kesimleri arasında artan nefret, ulusu içeriden yok etme tehdidi oluşturduğundan, toplumsal direncimizi de kaybetmeye başladık."