‘Gazze’de büyük bir soykırım yaşanıyor’

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da çeşitli ziyaretlerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Meclisi'nde bir konuşma yaptı. İsrail hükümetinin acımasız saldırıları sonucunda Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığına dikkat çeken Kurtulmuş şunları söyledi:"Özellikle Bosna Hersek'te bulunduğum için daha iyi anlaşılması bakımından üç şehir üzerinden modern zamanlarda yaşadığımız insanlık trajedilerini, katliamları, soykırımları, o dönemlerde yaşadıklarımız karşısında insanların tavrını da ifade ederek hatırlatmak isterim. Bu üç şehir Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze'dir. Auschwitz'teki toplama kamplarında Naziler tarafından Yahudiler önemli bir katliama ve soykırıma tabi tutulmuşlardı. Arkasından Srebrenitsa'da yakın dönemde büyük bir insanlık dramı, büyük bir soykırım yaşandı. Aynı ikisine benzer şekilde şu anda Gazze'de İsrail hükümetinin acımasız saldırıları sonucunda bir büyük soykırım yaşanıyor. Hiç şüpheniz olmasın ki Auschwitz, Srebrenitsa katliamını yapan o barbarlar nasıl isimleri unutulup tarihten silindilerse bugün Gazze'de de bu katliamı yapanların isimleri hatırlanmayacaktır." Kurtulmuş, BM'nin yeniden yapılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.