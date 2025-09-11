Gazze’de nefes almak bir mucize

İsrail'in saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze'de can kaybı son 24 saatte 79 artarak 64 bin 725'e çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte öldüğü açıklanan 79 Filistinliden 72'sinin saldırılarda, 7'sinin de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Katil İsrail devleti, Gazze Şeridi'ndeki soykırımı dünyanın gözü önünde yeni bir aşağılık aşamaya daha taşıdı. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek için binaları hedef almayı yoğunlaştırdı. Siyonist İsrail rejimi son günlerde Gazze kentindeki yüksek katlı binaları kademeli olarak yıkıyor. Bu durum, evsiz kalan ailelerin sayısını artırıyor ve onları ağır göçe mecbur bırakıyor.

GİDEN MECBUREN GERİ GELİYOR

İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze kentinin farklı bölgelerinde gün boyu patlama sesleri duyulurken, yoğun nüfuslu binalar ve çadırları sürekli olarak hedef alınıyor. İsrail ordusu yaklaşık 1 milyon 200 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentindeki mahalleleri hedef alıyor. Saldırılar, kentte özellikle doğu ve kuzey bölgelerinden gelen yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin bulunduğu batı kesiminde yoğunlaşıyor. Al Jazeera'daki habere göre Gazze kentinden farkı bölgelere giden çaresiz Filistinliler başlarını sokabilecekleri tek bir yaşam alanı bile bulamayınca geri dönmek zorunda kalıyor. İsrail'in son saldırılarının ardından Gazze kentinden en az 200 bin kişinin bir kez daha evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

KATAR İLE DAYANIŞMA ZİRVESİ

KATAR, İsrail'in başkent Doha'ya yönelik saldırısını görüşmek üzere Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'nin düzenleneceğini duyurdu. 14-15 Eylül tarihleri arasında Doha'da düzenlenecek zirvede İsrail'e karşı atılacak adımlar görüşülecek. Katar yönetimi ayrıca İsrail'in Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binayı hedef aldığı saldırısına karşı izlenecek yasal yolları ele aldı. Katar, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed'in saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Katar'a saldırısı ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "gergin" bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü. Yetkililer, Katar'a saldırı haberini ilk aldığı anda Trump'ın "öfkelendiğini" ve gergin bir ses tonuyla Netanyahu'ya saldırı karşısında derin bir hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı.