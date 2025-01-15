Gazze’de yürekleri parçalayan görüntü: Minik bedenini karton kutuda taşıdılar! İsrail ordusu acımasızca katletmişti

Birkaç Filistinli hesap, ailenin cenaze töreninden fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflar, Mona'nın cesedinin bir karton kutu içerisinde taşındığını ve annesi ile kız kardeşinin yanına konduğunu gösteriyordu.

Küçük kız, El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Katil İsrail'in düzenlediği hava saldırısında parçalanan Filistinli kız çocuğunun tabutu, küçük kız kardeşi ve annesiyle birlikte karton kutu içerisinde taşındı.

MONA KATLEDİLEN BİNLERCE ÇOCUKTAN SADECE BİR TANESİYDİ

Mona, katledilen binlerce çocuktan sadece bir tanesiydi. Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, aralarında erkek, kadın ve çocukların da bulunduğu masum Filistinlilerin hayatına mal olmaya devam ediyor.

Yakın zamanda İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Yermuk semtinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Farabi Okulunu bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 645'e, yaralı sayısının da 110 bin 12'ye yükseldiği belirtilmişti.