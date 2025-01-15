Bu kutu, 4 yaşında bir çocuğun tabutu | Video
İsrail savaş uçaklarının şehit ettiği 4 yaşındaki Mona Al-Dabaji isimli çocuğun cansız bedeni, bir kutu içinde Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.
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