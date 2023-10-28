İsrailli esirin annesinden saldırılara sert eleştiri! "İsrail bu savaşı zaten kaybetti"

İsrail Ordu Radyosunun konuştuğu bir esir annesi, İsrail'in bu savaşı "zaten kaybettiğini" belirterek, Gazze'ye yönelik saldırıların orada rehin tutulan kızının hayatını riske attığını ifade etti.

Rumi adlı Gazze'deki esirin annesi Merav Leshem-Gonen, "Ben stratejiyi anlamıyorum, anneliği anlıyorum ve bunun zaten kaybettiğimiz bir savaş olduğunu hissediyorum." dedi.

Leshem-Gonen, "Kızımın ve kaçırılan diğer kişilerin gerçekten canlı olarak geri döneceklerinden nasıl emin olabiliriz?" diye konuştu.