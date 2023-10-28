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Haberler Galeri Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…  
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:19

Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…

İsrail, 22 gündür tarihin en büyük katliamına imza attı. Havadan ve karadan Gazze'yi bombaladı. 12 bin tondan fazla bombanın kullanıldığı saldırılarda 7 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Dün ise hem insanlık hem de Gazze ne kara geceyi yaşadı. Katil İsrail ordusu, Gazze'nin dış dünya ile iletişimini kopardı. Gece boyu katliam yaptı. 2.3 milyon kişinin yaşadığı bölgede 150 noktaya bomba yağdırdı. BM'nin açıklaması ise yaşanan soykırımın kanıtıydı: Can kaybı tahmin edilemiyor!

Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…

Eli kanlı İsrail devleti, abluka altındaki Gazze'ye ölüm yağdırdı. 22 günden bu yana 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi gece gündüz bombaladı. Yerleşim bölgelerini, hastaneleri hatta okulları bile hedef aldı. Şu ana kadar yapılan saldırılarda 7 bin 326 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…

Arkasına Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeleri alan katil İsrail devleti, dün akşam saatlerinden itibaren en yoğun saldırılarını başlattı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne obüs saldırıları yaptı.

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Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ!

Saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen koptuğu açıklandı. Dünyayla bağlantısı kesilen Gazze'de gece boyunca adeta katliam yaşandı. Elektriğin kesildiği Gazze'yi gece boyu bombaların ateşi aydınlattı.

Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…

TÜRK KIZILAY: İLETİŞİM KURAMIYORUZ

Sivil yerleşim bölgelerinin vurulduğu saldırılarda, yüzlerce yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye taşındı. Türk Kızılay "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır" açıklamasını yaptı.

Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…

Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'deki bazı Filistinli meslektaşlarımızla irtibatı kaybettik. Şifa Hastanesi'ne sığınan hastalar, sağlık personeli ve binlerce aile için endişeliyiz" ifadelerini kullandı. Kızılhaç ise "Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayı'nın acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

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