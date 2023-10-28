Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:19

Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…

İsrail, 22 gündür tarihin en büyük katliamına imza attı. Havadan ve karadan Gazze'yi bombaladı. 12 bin tondan fazla bombanın kullanıldığı saldırılarda 7 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Dün ise hem insanlık hem de Gazze ne kara geceyi yaşadı. Katil İsrail ordusu, Gazze'nin dış dünya ile iletişimini kopardı. Gece boyu katliam yaptı. 2.3 milyon kişinin yaşadığı bölgede 150 noktaya bomba yağdırdı. BM'nin açıklaması ise yaşanan soykırımın kanıtıydı: Can kaybı tahmin edilemiyor!