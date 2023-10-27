Gazze’deki Sağlık Bakanlığı acı tabloyu açıkladı! İsrail saldırılarında 3 bin 38 çocuk öldürüldü

FİLİSTİN'İN BM TEMSİLCİSİ: İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA ŞU ANA KADAR 3 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulunda "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı faaliyetlerini" ele almak amacıyla düzenlenen Özel Acil Oturum'da konuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının "vahşi ve barbarca olduğunu ve bu suçun sona erdirilmesi gerektiğini" vurgulayan Mansur, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, 1700 kadın öldürüldü. Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor." diye konuştu.