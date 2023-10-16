Gazzeli anneden yürek yakan sözler! "Kalk kızım emzirme saatin geldi..."

İsrail Gazze'de insanlığı bombalamaya devam ediyor. Günlerdir devam eden saldırılarda şu ana kadar 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede 2 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı.18 ibadethane bombalandı.