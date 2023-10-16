Gazzeli anneden yürek yakan sözler! "Kalk kızım emzirme saatin geldi..."

İsrail Gazze'de insanlığı bombalamaya devam ediyor. Günlerdir devam eden saldırılarda şu ana kadar 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede 2 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı.18 ibadethane bombalandı.
GAZZE'DE EN AZ BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı. Enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyleyen Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, acil uluslararası yardım çağrısı yaptı. İşgalcilerin, Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığı açıklandı.
Gazzeli annenin çocuğuna son sözleri yürek burktu: "Kalk kızım emzirme saatin geldi" | Video
ACILI ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
İsrail bombalarının hedefi olan bebeğin hayatını kaybettiği anlar ise yürekleri dağladı. Acılı annenin bebeğine sarılıp, "kalk kızım emzirme saatin geldi..." sözleri vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.