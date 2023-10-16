Gazzeli annenin çocuğuna son sözleri yürek burktu: "Kalk kızım emzirme saatin geldi" | Video

İsrail'in günlerdir bombalar yağdırdığı Gazze'deki acı tablo her geçen gün artıyor. Son olarak İsrail füzeleri nedeniyle hayatını kaybeden bir bebeğin annesinin sözleri yürekleri dağladı. Bebeğini son kez kucağına acılı anne, "Kalk kızım emzirme saatin geldi..." sözleriyle seslendi.