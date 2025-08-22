Gazzeli doktor Rantisi, SABAH’a konuştu: Geleceğimiz yok ediliyor

Siyonist İsrail, Gazze'yi bütünüyle işgal palanı çerçevesinde harekete geçti. Ekim 2023'ten beri bölgede devlet terörü estiren İsrail'in bu süreçte sistematik soykırımını kitlesel imhaya çevireceği öngörülüyor. SABAH'a konuşan Gazze'de Sağlık İşleri Komisyonu'nda görevli doktor Muhammed Rantisi, "Gazze'yi cehenneme çevirdiler. Yaşanacak hiçbir yer bırakmadılar. Gazze'yi bütünüyle işgal etmek istiyorlar. Ama başaramayacaklar. Onların cehenneme çevirmek istedikleri bölgeyi biz mücadelemizle cennete çevireceğiz. Sistematik soykırım, kitlesel imhaya dönüşüyor. 1 milyondan fazla insanı nereye sürerseniz sürün orada ölüm gerçekleşir. Böyle bir nüfusu kaldırabilecek bölge yok. Gazze direnecektir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin tamamı çöktü. Ayakta kalan iki üç özel hastane ise imkânsızlıklar içinde çalışıyor. Yaralılarımızı bile tedavi edemiyoruz" diye konuştu.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

Gazze'de insanlık tarihinin en büyük felaketinin yaşandığını kaydeden Rantisi, "250 ameliyata katıldım. Yokluk içerisinde yaptığımız ameliyatlardı. Gazze bütünüyle yok edilmek isteniyor. Sürekli bombalanıyoruz. Gökyüzünden üzerimize ölüm yağıyor. Bu süreç yeni de değil. Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Bebeklerimiz ölüyor. Geleceğimiz yok ediliyor. Güvenli bölge denilen yerlerde üzerimize ölüm yağıyor.

Sağlık altyapısı zaten çökmüş durumda" dedi. Gazze'nin bütünüyle ilhak edilmesi planıyla ilgili de konuşan Rantisi, "Bizler hep mücadele edeceğiz. Dışarı baktığımızda gördüğümüz tek şey kelimelerle ifadesi mümkün olmayan bir yıkım. Sadece insani yardım almak isterken ölenlerin sayısı 1700. Yemek almaya gidiyor ve kurşun yiyor geliyor ya da üzerine ölüm yağıyor. Hastaneler işlevsiz. Zorluk ve ölüm hayatımızın bir parçası oldu. Fakat Gazze'nin işgali mümkün olmayacaktır. Biz biliyoruz ki Allah bizimle. Zafer bizim olacaktır" diye konuştu.

40 BİN BEBEK ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE

Gazze Medya Enformasyon Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, 40 binden fazla bebek açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. 100 binden fazla hasta yaşam mücadelesi veriyor. Bölgeye geçtiğimiz günlerde giren 136 yardım TIR'ı siyonistlerce yağmalanmıştı.