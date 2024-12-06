Gazzeli yaralı çocukların tedavisini engelliyorlar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 612'ye yükseldi. Katliamlarına devam eden İsrail, acil tedaviye muhtaç olan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin dışına çıkarılmasına da izin vermiyor. UNICEF'in verilerine göre derhal tıbbı müdahale edilmesi gereken yaralı ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 500'den fazla çocuk bulunuyor. UNICEF yetkilisi Rosalia Bollen dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dışı trajediyi "Beklemeye güçleri yetmiyor. Bu çocuklar ölecek. Beklerken ölüyorlar ve dünyanın buna izin vermesini kabul edemiyorum" sözleriyle özetledi.İşgalci İsrail yetkilileri yaralı ya da hasta olan Filistinlilerin tahliye edilmesini engellerken hiçbir gerekçe de sunmuyor. Uzmanlara göre İsrail tamamen kasıtlı bir şekilde bu suçu işliyor. Türkiye daha önce defalarca kez Gazzeli yaralıların tedavisi için devreye girdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana da çok sayıda Gazzeli çocuk ve yetişkin tedavi için Türkiye'ye getirildi. Öte yandan iki aydır katliamlarını Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaştıran katil İsrail ordusu bir kez daha hastaneyi hedef aldı. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi ve çevresine saldırdı. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Şaban", "Avad", "Eşkar" ve "Yasin" ailelerinin evlerini hedef aldı. Bu saldırılarda en az 30 kişi yaşamını yitirdi. Hastaneye baskında hasta ve sağlık personelini zorla dışarı çıkarıldı. Yaralı bir çocuk yaşamını yitirdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı kaydediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de, Ekim 2023-Aralık 2024 döneminde DSÖ tarafından planlanan 273 misyonun yüzde 58'inin reddedildiğini, iptal edildiğini veya engellendiğini bildirdi.Middle East Eye sitesindeki haberde İsrail merkezli Tel Aviv Üniversitesi'nin de Gazze'deki soykırıma nasıl müdahil olduğu ortaya kondu. Habere göre Tel Aviv Üniversitesi uzmanları özel eğitimli köpeklere takılan bir kamera geliştirdi. İsrail askerleri bu köpekleri Gazze sokaklarına sokuyor ve üzerlerindeki kameralardan elde ettiği verileri kullanarak drone'larla Filistinlileri katlediyor.Uluslararası Af Örgütü tarafından önceki gün yayınlanan raporda İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği belgelenmişti. Al Jazeera kanalı da şimdiye kadar hangi ülke ve kurumların İsrail'in soykırım işlediğini açıkladığını derledi:ABD merkezli Anayasal Haklar Merkezi İsrail'in soykırım işlediğini belgeledi.BM Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım yürüttüğünü açıkladı.BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı 26 Ocak'taki raporunda Filistinlilerin "soykırım riski" altında olduğunu duyurdu.Güney Afrika'nın Adalet Divanı'na açtığı soykırım davasına Türkiye'nin de içinde bulunduğu 14 ülke müdahil oldu.Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, İsrail'in Gazze'de Şeridi'nde soykırım yürüttüğünü açıklamıştı.