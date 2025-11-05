Gazze’nin geleceği için anahtar ülke Türkiye

İsrail'in 7 Ekim 2023 – 10 Ekim 2025 arasında Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım boyunca Filistinlilere en fazla insani yardımı ulaştıran ülke olan Türkiye, katliamı durduran ateşkesin sağlanmasında da kilit bir rol üstlenmişti. Ankara şimdi de bir yandan ateşkesin sürdürülmesi ve Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında önemli ülke haline gelirken diğer taraftan da bağımsız Filistin devletinin kurulmasının diplomatik taşlarını döşüyor. İşte Türkiye ile bağlantılı olarak yaşanan son gelişmeler:

GÖREV GÜCÜ DETAYLARI SIZDI

Axios sitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) bazı üyelere gönderildiği belirtilen taslağın detaylarını paylaştı. Kurulacak uluslararası güç, iki yıl görev yapacak. Taslak BMGK üyeleri arasında müzakerelerin temelini oluşturacak, oylanarak yürürlüğe girecek ve ocak ayına kadar Gazze'ye ilk birlikler konuşlandırılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde önceki gün yapılan ve 6 ülkenin (Katar, Pakistan, Endonezya, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün) katıldığı İstanbul Zirvesi'nde de oluşturulacak uluslararası gücün BMGK'da onaylaması gerektiği vurgulanmıştı. Washington Post gazetesindeki haberde ise "Trump, İsrail'in itirazlarına rağmen Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi bir rolde görüyor" detayına yer verildi.

İsrailli Jerusalem Post gazetesi ve BAE basınına da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İstanbul Zirvesi sonrası yaptığı Hamas açıklamasına dikkat çekti. Fidan, "Hamas, Gazze'nin yönetimini devretmeye hazır" demişti. Bu açıklamayı yorumlayan İsrail basını Türkiye'nin Hamas üzerindeki etkisinin ve Gazze'deki yeni sürece dair rolünün kilit olduğuna vurgu yaptı.

1400 YILLIK CAMİYİ ENKAZA DÖNDÜRDÜLER

İsrail saldırıları, Gazze'de yaklaşık 1400 yıllık Büyük Ömeri Camisini yıkıntıya çevirdi. Gazze'nin en köklü mabedlerinden biri olan yapı, Filistin'de Mescid-i Aksa ve Akka'daki Cezzar Ahmed Paşa'dan sonra üçüncü en büyük cami konumundaydı.

BOZUK YİYECEKLERİ GÖNDERİYORLAR

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 872'ye çıktı. Öte yandan Filistinlilere göre İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokarak "yeni bir açlık politikası" uyguluyor.