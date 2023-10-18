Gazze’nin hayat kaynağı tükendi

İsrail'in 11 gündür hastane, okul, ev demeden bomba yağdırdığı Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde katliam yaşanırken günlerdir alarm veren su stoklarının tükenmesi de kentte yaşam kaynaklarını birer birer yok ediyor. Dünya Sağlık Örgütü önceki gün 24 saatlik su ve yakıt kaldığını açıklamıştı. İsrail'in bu sürede Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesiyle o süre doldu. 2.5 milyon insan içme suyundan yoksun kaldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dün Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu. UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri paylaşıldı. Suyun tükenmesi en çok da çocuk ölümleri riskini artırıyor.Kuyudan alınan kirli su, salgın hastalıkların ortaya çıkması endişesini de beraberinde getiriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişine izin veriliyor. Filistinli yetkililer ağır bombardımanda su ishale hatlarının da ağır zarar gördüğünü, şebekeden su verilse bile onarım yapılmadan su verilemeyeceğini söyledi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, "Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek. Yakıt olmadan elektriğin olmayacak ve hastanelerin artık çalışmayacağı çok açık. İlaç olmadan insanlar tedavi edilemez. Su olmadan özellikle çocuklar hayatta kalamaz" dedi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ne uygulanan izolasyon nedeniyle çekilen su sıkıntısının bir "ölüm kalım meselesi" haline geldiği ifade edildi. UNRWA Genel Direktörü Philippe Lazzarini "İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması en az bir hafta alır. Ablukanın derhal kaldırılmasI şart" dedi. Lazzarini, saldırılar üzerine kendilerine sığınan, "çoğu çocuk, yaşlı ve kadın Filistinlinin su sıkıntısı nedeniyle aşırı sıvı kaybından (dehidrasyondan) öleceğini" söyleyerek İsrail'den blokajın kaldırılmasını talep etti.UNRWA'nın İsrail'in bombardımanı nedeniyle güneydeki Birleşmiş Milletler merkezine taşıdığı hizmet merkezinde de suyun tükenmekte olduğu ifade edildi.GAZZE Şeridi'nde su doldurmak için bidonlarla dışarı çıkan 9 yaşındaki Muhammed ile 13 yaşındaki ağabeyi Gazal, İsrail bombasıyla öldü. Hicr ed-Dik beldesinde yaşayan Filistinli baba Yusuf eş-Şaviş, "Çocuklarımla su almaya gitmiştik Patlama oldu. Eşime 'Çocuklar nerede?' diye sordum. Kapının önünde şehit düştüler" dedi.REUTERS haberinde Gazze'de içme suyu dışında ekmek sıkıntısının da baş gösterdiğini, elektrik kesintileri nedeniyle insanların cep telefonunu şarj edemediğini, bu nedenle yakınlarıyla bağlantısının kesildiğini aktardı. Filistinli bir kadın "Temel ihtiyaç malzemeleri aradım, çocuklara süt gibi, yumurta gibi, pirinç gibi, hatta konserve de baktım. Bulamadım. İsrail çocuklarımızı ya bombalarla ya da aç bırakarak öldürüyor" dedi. Gazze'de her beş dakikada 1 Filistinli, her bir saatte 3 çocuk katlediliyor.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti. Erdoğan, hastane katliamına ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ANKARA