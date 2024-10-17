Gazze’nin kuzeyine Nazi kuşatması

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 42 bin 438'e çıktı. İşgalci İsrail ekim ayının başından itibaren Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik uyguluyor. İsrail, neredeyse tamamen dışa bağımlı olan ve 400 bin Filistinlinin bulunduğu Gazze'nin kuzeyine gıda, ilaç ve su gibi temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engelliyor. Bölgedeki en büyük insani dramın yaşandığı yer ise 200 binden fazla kişinin yaşam mücadelesi verdiği Cibaliye oluyor. Cibaliye, 13 gündür büyük bir kuşatma altına alındı. Uzmanlar İsrail'in bölgedeki Filistinlileri sürgün etmek için başlattığı 'generaller planını' Nazi ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda uyguladığı askeri stratejilere benzetiyor.Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı Mazen Al Najar, bölgedeki son durumu SABAH Gazetesi'ne anlatarak yardım çağrısında bulundu. Mazen Al Najar, "Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail soykırımı devam ederken işgalci güçler kuzey bölgesinde özellikle Cibaliye şehrini hedef almaya başladı. Abluka mevcut insani krizle mücadelemizi imkânsız hale getirdi. Cibaliye belediyesi olarak daha da derinleşen insani krizi hafifletmek için acil yardım girişlerine ihtiyacımız var. Gıda, su, ilaç, yakıt hiçbir şeyimiz yok. Jeneratörleri, su kuyuları pompalarını, kanalizasyon sistemlerini ve ağır makineleri çalıştırmak için gereken yakıtımız kalmadı" dedi.İsrail ordusunun, 13 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli sivil hayatını kaybetti.'Gecelerden herkes nefret ediyor'Savaş uçakları, füzeler, drone'lar, top atışları, tanklar, silah sesleri, yıkılan binalar ve çığlıklar... İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde geceleri bir yıldır bu şekilde geçiyor. Guardian gazetesine konuşan Filistinliler trajedilerini "Hepimiz gecelerden nefret ediyoruz" sözleriyle özetledi. Filistinliler, gün doğduğunda ise bu kez gece boyu enkaz altında kalan yakınlarını arama ve kurtarma sürecine başlıyor...Kanada Yayın Kurumu'nda (CBC) çalışan bir gazeteci, kanalın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında "suç ortaklığı" olarak adlandırdığı haberciliği nedeniyle işinden istifa etti. Bir haber sitesine yazdığı yazıda, çalıştığı kanalın taraflı haberciliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Afra Rana, CBC'nin Filistinlilerin çektiği acıyı görmezden geldiğini ifade etti.