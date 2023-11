Gazze’nin solan minik canları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ikinci ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bin 300'ü geçti. Katledilen Filistinli çocuk sayısı 4 bin 230'u aştı. Hastanelere dakikada bir yaralı, saatte bir ise 15 ceset geliyor. Her saat başı ortalama 6 çocuk ve 5 kadın öldürülüyor. İsrail'in Gazze'ye attığı bombalar, ABD'nin 1945'te Japonya'ya attığı 2 nükleer bombaya eşdeğer oldu. İsrail, Gazze'ye 35 bin ton patlayıcı attı.Gazze'de bir ayda öldürülen sivillerin sayısı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 20 aylık bilançosunu aştı. Ukrayna'da Şubat 2022'de başlayan işgalde 9 bin 806 sivil öldürüldü. Gazze'deki can kaybı ise 10 bini aştı. Batı Şeria'da da 163 Filistinli öldürüldü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü çocukların 1000'i 5 yaşın altındaydı. Aralarında doğum gününü hiç kutlayamayanlar da vardı, kanseri yenenler de. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres durumu "Gazze çocuklar için mezarlığa döndü" şeklinde özetledi.7 yaşındaydı. Kanseri yenmişti ancak katil İsrail'in füzelerini yenemedi. 22 Ekim'de ailesiyle birlikte katledildi.13 yaşındaydı. Ronaldo hayranıydı. Çeresindekilere sürekli Ronaldo'nun gollerinin görüntülerini gönderiyordu. Onun gibi futbol oynamak istiyordu.11 yaşındaydı. Saja'nın kardeşiydi. O da karateyi çok seviyordu.15 yaşındaydı. Saja ve Muhammed'in ağabeyiydi. Yüzme konusunda çok iyiydi.Daha 4 aylıktı. Katiller ona da kıydı. Babasının kollarında can verdi.3 yaşındaydı. Beyrut'taki patlamanın olduğu gün dünyaya gelmişti. Ailesiyle uykusunda öldürüldü.5 yaşındaydı. Cibali Mülteci Kampı'ndaki bombardımanda yaşamını yitirdi.10 yaşındaydı. Kardeşleriyle beraber can verdi.11, 10, 7, 1 yaşındaki kardeşler birlikte öldürüldü.Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki enkaz yığınlarının altında en az 1000 çocuk daha var.