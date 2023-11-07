Gazze’nin solan minik canları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ikinci ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bin 300'ü geçti. Katledilen Filistinli çocuk sayısı 4 bin 230'u aştı. Hastanelere dakikada bir yaralı, saatte bir ise 15 ceset geliyor. Her saat başı ortalama 6 çocuk ve 5 kadın öldürülüyor. İsrail'in Gazze'ye attığı bombalar, ABD'nin 1945'te Japonya'ya attığı 2 nükleer bombaya eşdeğer oldu. İsrail, Gazze'ye 35 bin ton patlayıcı attı.
DOĞUM GÜNLERİNİ GÖREMEDİLER
Gazze'de bir ayda öldürülen sivillerin sayısı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 20 aylık bilançosunu aştı. Ukrayna'da Şubat 2022'de başlayan işgalde 9 bin 806 sivil öldürüldü. Gazze'deki can kaybı ise 10 bini aştı. Batı Şeria'da da 163 Filistinli öldürüldü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü çocukların 1000'i 5 yaşın altındaydı. Aralarında doğum gününü hiç kutlayamayanlar da vardı, kanseri yenenler de. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres durumu "Gazze çocuklar için mezarlığa döndü" şeklinde özetledi.
Mücahid:
7 yaşındaydı. Kanseri yenmişti ancak katil İsrail'in füzelerini yenemedi. 22 Ekim'de ailesiyle birlikte katledildi.
Saja:
13 yaşındaydı. Ronaldo hayranıydı. Çeresindekilere sürekli Ronaldo'nun gollerinin görüntülerini gönderiyordu. Onun gibi futbol oynamak istiyordu.
Muhammed:
11 yaşındaydı. Saja'nın kardeşiydi. O da karateyi çok seviyordu.
Harith:
15 yaşındaydı. Saja ve Muhammed'in ağabeyiydi. Yüzme konusunda çok iyiydi.
Maria el Şanti:
Daha 4 aylıktı. Katiller ona da kıydı. Babasının kollarında can verdi.
Beyrut:
3 yaşındaydı. Beyrut'taki patlamanın olduğu gün dünyaya gelmişti. Ailesiyle uykusunda öldürüldü.
Iyad Askar:
5 yaşındaydı. Cibali Mülteci Kampı'ndaki bombardımanda yaşamını yitirdi.
Yazan Şamak:
10 yaşındaydı. Kardeşleriyle beraber can verdi.
Ömer, Gada, Betül, Ahmed:
11, 10, 7, 1 yaşındaki kardeşler birlikte öldürüldü.
Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki enkaz yığınlarının altında en az 1000 çocuk daha var.