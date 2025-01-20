Gazze’nin yenilmez olduğunu gösterdik

İsrail'in kadın, çocuk demeden ölüm yağdırdığı Gazze, 471 gün sonra ilk kez silahların ve bombaların sustuğu bir güne uyandı. Gazzeliler, Tel Aviv ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasına varılmasının ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez İsrail ordusunun saldırısı olmadan bir gece geçirdi.

ÖLEN YAKINLARINI ARIYORLAR

Filistinliler ateşkesle birlikte Gazze'nin güneyindeki binlerce sivil, kuzeydeki evlerinin bulunduğu bölgelere akın etti. Harabe olmuş haldeki evlerine dönen binlerce Filistinli, enkaz yığınına dönen evlerinin önünde çadırlar kurmaya başladı. Yıkılmış da olsa evlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gazzeliler, "Soykırım bizi daha da güçlendirdi.

Filistin'in yenilmez olduğunu gösterdik" mesajı verdi. Gazze'deki evine dönüş yolunda Reuters haber ajansına konuşan Saleem Nabhan, "Evlerimiz yerle bir oldu. Bu yüzden evin önüne bir çadır kurup mahallemizde kalacağız, böylece mahallemize, evimize geri döndüğümüzü hissedebiliriz" dedi. Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde evlerinden ve yerleşim alanlarından geriye kalanlara şahit olan Filistinliler, "İsrail savaş makinesinin" neden olduğu yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğradı. Filistinlilerin bir kısmı yakınlarının naaşlarını enkaz altında ya da sokaklarda ararken bir kısmı da rastgele defnedilen yakınlarının mezarlarını bulmaya çalışıyor.