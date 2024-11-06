Gazze’ye en çok yardım Türkiye’den

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada tüm zorluk ve kısıtlamalara rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik yardımların sürdüğünü açıkladı. Prof. Dr. Meriç "Türkiye, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Gazze'ye toplam 54 bin ton yardım malzemesi gönderdi ve bölgeye ulaştırılan yardımların yüzde 31'ini karşılayarak yardım yapan ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti. Çatışmaların ilk gününden itibaren hava, deniz ve karayolu üzerinden insani yardım malzemesini Gazze'ye sevk ediyoruz. AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz çalışmalarla Mersin Limanı'ndan 11 İyilik Gemisi'ni Mısır'ın El Ariş Limanı'na göndererek, bölgenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladık" dedi.Gıda, barınma ve hijyen malzemelerinin yanı sıra bebek bezi, battaniye, giyim malzemesi, bebek maması, çadır, ambulans, jeneratör, tekerlekli sandalye ve medikal ürünler gibi toplamda 900 TIR'lık malzemeyi Gazze'ye ulaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Meriç, "Yardımların bölgeye ulaşması sürecinde Mısır ve Filistin Kızılayları başta olmak üzere tüm ilgili ülkelerle birlikte hareket ediyoruz. Ancak mayıs ayından itibaren Refah kapısının İsrail tarafından kapatılmasıyla birlikte Gazze'ye yardım ulaştırmakta ciddi bir kısıtlama ile karşı karşıyayız. Bunu aşmak için çeşitli alternatif rotalar deniyoruz. Çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana önce Refah'ta, ardından Deyr Belah'ta kurduğumuz aşevi ile her gün 10 bin ile 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz ve bugüne dek yaklaşık 3 milyon öğün sıcak yemek çıkardık. Bunun yanı sıra 625 bin adet gıda paketi, 243 bin 59 adet konserve gıda, 603 bin 272 giyim malzemesi, 6 ambulans, 466 bin 733 hijyen malzemesi ve muhtelif yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi. Meriç, "Refah Sınır Kapısı'nın İsrail kontrolüne geçmesinden sonra alternatif güzergâhlar üzerinden sevkiyatlara devam ediyoruz. Ürdün Kızılayı ile işbirliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.GAZZE Şeridi'ne yönelik sınır kapılarının acilen açılması ve insani yardım malzemelerinin engellenmeden bölgeye girmesi için tüm uluslararası kamuoyuna dayanışma çağrısında bulunan Meriç "Gazze'deki insani durum her geçen gün kötüleşiyor. Gazze halkının acılarını hafifletmek için bu kritik desteğin sağlanması hayati önem taşıyor" açıklamasında bulundu.ünya ABD başkanlık seçimlerine dikkat kesilirken İsrail, Gazze Şeridi'nde yine katliamlar yaptı.Sivillerin sığındığı okulda 6 kişiyi öldürdüler. Bir evi de bombaladılar.Gazze'nin kuzeyinde yaralılar cerrah eksikliği nedeniyle kurtarılamıyor.İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 85 bin tondan fazla bomba attı.