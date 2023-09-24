Gazze’ye ölümcül abluka

İsrail'in uyguladığı abluka sonucu ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastaları zor durumda. Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Eşref Ebu Mehadi, böbrek yetmezliği hastalarının, diyaliz hizmetinin tamamen kesilmesiyle sonuçlanabilecek zor günlerle karşı karşıya olduğunu ve "tedavi için çok zamanları kalmadığını" söyledi.Gazze'deki 6 merkezde ayda yaklaşık 15 bin diyaliz seansı hizmeti verdiklerini ifade eden Mehadi, Sağlık Bakanlığı'nın deposundaki diyaliz filtresi, kanül, tüp gibi tıbbi teçhizatın tükenmek üzere olması nedeniyle diyaliz merkezlerinin birkaç gün içinde hizmet vermeyi bırakabileceğini belirtti.Ebu Mehadi, böbrek hastaları için hayati öneme sahip diyaliz merkezlerinin kapanma tehlikesinden 17 yıldır Gazze'yi aralıksız abluka altında tutan İsrail'i sorumlu tuttu.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da 38'i çocuk 1100 hasta için diyaliz seanslarının kritik ve hayat kurtarıcı bir hizmet olduğunu vurguladı.