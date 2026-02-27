Gizli Epstein belgeleri aranıyor

ABD Adalet Bakanlığı, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Yahudi sapık milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin uygunsuz şekilde gizlenip gizlenmediğini incelediğini bildirdi. CNN'in haberinde, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatının yer aldığı, bu kayıtların 90'dan fazlasının bakanlığın internet sitesinde yayımlanan arşivde bulunmadığının tespit edildiği aktarılmıştı.

RUS KADINLARI İTİRAF ETTİ

İsmi Jeffrey Epstein belgelerinde geçen milyarder işadamı Bill Gates, kendi soyadını taşıyan vakfın çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, "yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiğini" söyledi. Gates'in çalışanlardan özür dilediği ve iki Rus kadınla ilişki kurduğunu kabul ettiği kaydedildi. Öte yandan İngiltere'nin eski Prensi Andrew'un 2019'daki Newsnight mülakatında "Epstein ile bağımı koparmak için oradaydım" savunması, sızan e-postalarla paramparça oldu. Yeni belgeler; Andrew'un o hafta boyunca malikânede partilediğini ortaya çıkardı.