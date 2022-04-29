Gizli telefon konuşmaları ortaya çıktı! Ukrayna Rusya’nın sır gibi sakladığı rakamı açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Yapılan tüm müzakere ve barış çağrılarından henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. Öte yandan her gün Ukrayna ve Rusya tarafları, kesin olmayan kayıtlarla birlikte birbirlerinin kayıp bilançosunu açıklıyor.
RUSYA TARAFINDAN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK
Savaşta istediği hızla ilerleyen Rusya'nın askeri kaybının fazla olduğu ifadeleri dolaşana iddialar arasında. Ancak Rusya tarafından gelen kesin bir rakam yok.
GİZLİ SERVİS ÖĞRENDİ
İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre Ukrayna Gizli Servisi, Rus askerlerinin gizli telefon konuşmasını ortaya çıkardı. Telefon konuşmalarını dinleyen servis, Rus askerinin savaş kaybını öğrendi.
TRANSKRİPT YAYINLADILAR
Bu konuşmaları bir transkript ile yayınlayan Ukrayna Gizli Servisi'nin iddiasına göre Rusya savaşta 2 ay içinde 25 bin 900 asker kaybetti. Ele geçirilen telefon konuşmasının başka bir bölümünde ise şu ifadelere yer verildiği iddia edildi:
"Tugay komutanı havaya uçtu. Organları dışaıdaydı. Onu kurtarmak için helikopter gönderildi, ancak kalbi dayanamadı"