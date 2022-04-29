Gizli telefon konuşmaları ortaya çıktı! Ukrayna Rusya’nın sır gibi sakladığı rakamı açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Yapılan tüm müzakere ve barış çağrılarından henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. Öte yandan her gün Ukrayna ve Rusya tarafları, kesin olmayan kayıtlarla birlikte birbirlerinin kayıp bilançosunu açıklıyor.

RUSYA TARAFINDAN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Savaşta istediği hızla ilerleyen Rusya'nın askeri kaybının fazla olduğu ifadeleri dolaşana iddialar arasında. Ancak Rusya tarafından gelen kesin bir rakam yok.