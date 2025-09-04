Gizliliği ihlal eden Google'a 425 milyon dolar ceza

ABD'de federal mahkeme, kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmış olsalar bile akıllı telefon uygulamalarını kullanımlarında bilgi topladığı gerekçesiyle Google'ın yaklaşık 425 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 11:43 Son Güncelleme: 04 Eylül 2025 11:49

ABD'de federal mahkeme, Google kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme, Google'ın kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmış olsalar bile akıllı telefon uygulamalarını kullanımlarında bilgi topladığı gerekçesiyle yaklaşık 425 milyon dolar ödemesine karar verdi. Açıklamada, "Bu dava, Google'ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgilidir" denildi.

Google Sözcüsü Jose Castaneda yaptığı açıklamada, "Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır ve biz bu karara itiraz edeceğiz. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, bu tercihi saygıyla karşılarız" dedi.