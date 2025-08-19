Gökyüzünde korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru alev aldı!

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Condor Havayolları'na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldı. Uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat korku dolu anlar yaşarken, uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı

"VEDA MESAJLARI GÖNDERDİM"

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, "Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" dedi.

YANGIN KİMYASAL REAKSİYON KAYNAKLI

Olayda yaralanan olmazken, Condor Havayolları'ndan bir sözcü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi. Uçakta inceleme başlatıldı.