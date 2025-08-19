Video Yaşam Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı
19.08.2025 | 22:01

Yunanistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre motoru alev aldı.

