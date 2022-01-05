Google Haritalar’a yakalanan gizemli gölge akıllara tek bir şeyi getirdi

Google Haritalar'a yansıyan gizemli bir gölge sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Nevada'daki Piramit Gölü'nde ortaya çıkan şekil kısa sürede ortadan kayboldu. Gölge 4 farklı kola doğru uzanıyormul gibi duruyor. Ve görüntünün sonunda piramit şeklindeki kayayla da bir bağlantısı yok.
FARKLI GÖRÜŞLER VAR
Gölge, uzun zamandır bölge için konuşan gizli askeri üst teorilerini akıllara getirdi. Reddit'te yüzlerce kere paylaşılan görüntüde, sosyal medya kullanıcışarı şekli çok net bir şekilde gördüğünü dile getirdi. Üçüncü bir teori ise onun yoğun bir balık sürüsü olduğu yönünde. Zaten göl, balık bolluğu ile biliniyor.
"ABARTI TEORİ"
Gizli askeri üs teorisinin yanı sıra, bunun biraz abartı olduğu söyleyenler de vardı. Bazı kullanıcılar gölün çok eski bir tarihi geçmişi olduğunu ifade ederek gölgenin terk edilmiş ve batmış eski bir gemi olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
'GİZEMLİ BİR ÜS VAR' DÜŞÜNCESİ BÖLGEDE OLDUKÇA HAKİM
Gölü çevreleyen birkaç farklı plaj ve ormanlık alan var. Halk gölün çevresindeki her alana rahatlıkla ulaşabiliyor. Söz konusu gizemli üstünde göl sularının altında gizlendiği düşünülüyor.
GÖLÜN TARİHİ ÇOK ESKİ
Piramit gölü daha önce 1965 yılındaki yayınlanan 'Greatest Story Ever Told' isimli filmde de kullanılmıştı. Ayrıca alanın Milattan Önce 9500 yılından itibaren insan yerleşiminde kullanıldığı biliniyor. Şimdiye kadar gölün çevresinde aletler, silahlar, giysiler ve mumyalar bile keşfedildi.