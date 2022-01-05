Google Haritalar’a yakalanan gizemli gölge akıllara tek bir şeyi getirdi

Google Haritalar'a yansıyan gizemli bir gölge sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Nevada'daki Piramit Gölü'nde ortaya çıkan şekil kısa sürede ortadan kayboldu. Gölge 4 farklı kola doğru uzanıyormul gibi duruyor. Ve görüntünün sonunda piramit şeklindeki kayayla da bir bağlantısı yok.

FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Gölge, uzun zamandır bölge için konuşan gizli askeri üst teorilerini akıllara getirdi. Reddit'te yüzlerce kere paylaşılan görüntüde, sosyal medya kullanıcışarı şekli çok net bir şekilde gördüğünü dile getirdi. Üçüncü bir teori ise onun yoğun bir balık sürüsü olduğu yönünde. Zaten göl, balık bolluğu ile biliniyor.