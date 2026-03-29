Gözler İslamabad’daki kritik zirvede: Türkiye barış için kilit rol üstleniyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı bu toplantı, bölgedeki tansiyonu düşürmek adına atılan en somut adım olarak kayıtlara geçiyor.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar Orta Doğu 'daki son gelişmeleri ele aldı.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ VİZYONU

Türkiye, bu kritik süreçte barışın ve istikrarın teminatı olarak masadaki yerini aldı. Bakan Fidan'ın İslamabad'daki temasları, zirvenin başarısı için kilit rol oynuyor.

A Haber Muhabiri Fakhur Rahman, "Daha önce Pakistan Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir araya gelmişti. İkili görüşmede kendilerine Pakistan'ın bölgede barış ve ABD-İran arasındaki görüşmeler konusunda barış sürecinin başlatılması yönünde bilgilendirdiği bilgileri elimize ulaştı" diyerek, Türkiye'nin bölgedeki çözüm odaklı aktif diplomasisinin altını çizdi.