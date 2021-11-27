Güçlenen Türkiye-İspanya ilişkileri Yunanistan’ı rahatsız etti!

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik alanlarda kurduğu iş birlikleri, her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in görüşmesinin etkileri devam ediyor. Başkan Erdoğan ile Sanchez'in baş başa görüşmesinin ardından iki ülke arasında 6 anlaşmanın imzalanması, Yunanistan'ı rahatsız etti.

YUNAN HÜKÜMETİ TETİKTE

Türkiye'nin AB ile tam üyelik sürecinin gerekliliğine dikkat çekmesinin ardından ekonomik iş birliğini güçlendiren İspanya'nın Türkiye ile olan yakınlığı, Yunan hükümeti tarafından endişeyle takip edildi.