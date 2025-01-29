Güney Kore’de korkutan yangın: Yolcu uçağı alev aldı

Güney Kore'nin Busan kentindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Air Busan Havayollarına ait yolcu uçağından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, yangının uçağın kuyruk kısmında başladığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Güney Kore'de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video