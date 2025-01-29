Video Dünya Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video

Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video

29.01.2025 | 09:01

Güney Kore’de Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda yolcu uçağında yangın çıktı

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Güney Kore'nin Busan kentindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Air Busan Havayollarına ait yolcu uçağından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, yangının uçağın kuyruk kısmında başladığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASINDA 179 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık 2024'te Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında duramayarak pist bitimimdeki duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.

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