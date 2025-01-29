Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video
Güney Kore’de Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda yolcu uçağında yangın çıktı
GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASINDA 179 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık 2024'te Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında duramayarak pist bitimimdeki duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.
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