Güney Kore’de zincirleme kaza: Otobüs önüne geleni ezdi! Çok sayıda yaralı

Seongnam kentinde 60'lı yaşlarındaki bir sürücünün kontrolünü kaybettiği şehir içi yolcu otobüsü Bundang semtinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, kontrolünü kaybeden şehir içi yolcu otobüsü yaklaşık 150 metrelik bir hat üzerinde 4 otobüs, 1 kamyon ve 27 otomobile çarptıktan sonra trafik bariyerlerine çarparak durabildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otobüs şoförünün alkollü olmadığı tespit edildi.

Şoförün ilk ifadesinde frenlerin tutmadığını söylediği öğrenilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.