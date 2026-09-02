Guterres ABD-İran arasındaki saldırıları değerlendirdi: "Son derece endişeliyiz"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, ABD ile İran arasında yaşanan saldırılara ilişkin "son derece endişe" duyduğu bildirildi.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı. "Genel Sekreterin ABD ile İran arasında gece yeniden başlayan karşılıklı ateş açılmasından son derece endişe duyduğunu söyleyebilirim." diyen Dujarric, Genel Sekreterin, İran'da sivil kayıplara ilişkin haberlerden de derin kaygı duyduğunu aktardı.
Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Tüm taraflara, ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duymaları gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.
Bölgedeki ülkelerin yanı sıra hava sahası ve kritik denizcilik rotalarının bu tırmanıştan ağır şekilde etkilenmeye devam ettiğini hatırlatan Dujarric, Genel Sekreterin askeri eylemlerin derhal durdurulması ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılması çağrısını yineledi.