Guterres ABD-İran arasındaki saldırıları değerlendirdi: "Son derece endişeliyiz"

Dujarric, daha fazla tırmanışın, siviller, daha geniş bölge ve ötesi için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, "Zaten birçok insani krizle karşı karşıya olan bir bölgede, insani yardım operasyonlarının zaten aşırı yük altında ve yetersiz fonlandığı bir dönemde, durumun daha da kötüleşme riski bulunmaktadır." ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı. İran makamları da, ABD'nin sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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