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Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü: Yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim

Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü: Yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 etkinliğine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’nin organizasyon kalitesinden etkilendiğini belirterek Sıfır Atık Projesi’ne destek verdi. Guterres ayrıca, Gazze’de barışın önüne engeller çıkaran ve insani yardımları kısıtlayan İsrail’e sert tepki gösterirken, Batı Şeria’daki işgalin nihai hedefinin ilhak olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 12:53 Son Güncelleme: 10 Kasım 2026 12:58

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajda Türkiye'nin COP31 organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok COP zirvesine katıldığını belirten Guterres, Türkiye'nin organizasyonunun yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendiğini ifade etti.

"SIFIR ATIK SON DERECE ÖNEMLİ BİR HEDEF" Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Guterres, projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek bunun son derece önemli bir hedef olduğunu vurguladı.