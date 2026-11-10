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  • Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü: Yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim

Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü: Yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 etkinliğine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’nin organizasyon kalitesinden etkilendiğini belirterek Sıfır Atık Projesi’ne destek verdi. Guterres ayrıca, Gazze’de barışın önüne engeller çıkaran ve insani yardımları kısıtlayan İsrail’e sert tepki gösterirken, Batı Şeria’daki işgalin nihai hedefinin ilhak olduğunu söyledi.

Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü: Yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim
AA AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajda Türkiye'nin COP31 organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok COP zirvesine katıldığını belirten Guterres, Türkiye'nin organizasyonunun yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendiğini ifade etti.

Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü: Yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim

"SIFIR ATIK SON DERECE ÖNEMLİ BİR HEDEF"

Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Guterres, projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek bunun son derece önemli bir hedef olduğunu vurguladı.

Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü: Yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim

İSRAİL'E GAZZE VE BATI ŞERİA TEPKİSİ

Gazze'deki gelişmelere ilişkin de konuşan Guterres, İsrail'in barış planının önüne çok sayıda engel çıkardığını ve bölgeye etkili insani yardım ulaştırılmasını engellediğini söyledi.

Batı Şeria'da giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet bulunduğunu belirten Guterres, bunun nihai hedefin ilhak olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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