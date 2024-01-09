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Giriş Tarihi: 9.1.2024 12:48 Son Güncelleme: 9.1.2024 12:52

Hakime saldıran sanığın son hali şoke etti! Maske, eldiven ve zincirle zapt ettiler!

ABD'de geçtiğimiz günlerde denetimli serbestlik talebini reddeden hakime saldıran sanık dünya gündemine oturmuştu. Kürsüye atlayarak hakimi ve güvenlik görevlisini yaralayan sanık bu sefer, maske, eldiven ve zincirlerle bağlı olarak duruşmaya katıldı.

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Hakime saldıran sanığın son hali şoke etti! Maske, eldiven ve zincirle zapt ettiler!

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesinde sıra dışı bir olay yaşanmıştı.

Ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulunmuştu.

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Yargıçtan hoşgörü isteyen ve kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyen bir kişi" olarak tanımlayan Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etmişti.

Ne var ki Yargıç Mary Kay Holthus ise sabıka geçmişi nedeniyle Redden'ın denetimli serbestlik talebini reddetmiş, hapis cezasına çarptırılacağını anlayan Redden ise küfür etmeye başlayarak mahkeme kürsüsünden yargıç Holthus'ın üzerine atlamıştı.

Yargıca saldırı anları mahkemenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Deobra Delone Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi. Redden'in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü.

Redden'in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.

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Hakime saldıran sanığın son hali şoke etti! Maske, eldiven ve zincirle zapt ettiler!
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