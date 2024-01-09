Hakime saldıran sanığın son hali şoke etti! Maske, eldiven ve zincirle zapt ettiler!

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesinde sıra dışı bir olay yaşanmıştı.
Ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulunmuştu.
Hakime saldıran sanığa "Hannibal" kostümü giydirdiler | Video
Yargıçtan hoşgörü isteyen ve kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyen bir kişi" olarak tanımlayan Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etmişti.
Yargıca saldırı anları mahkemenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Deobra Delone Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi. Redden'in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü.
Redden'in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.